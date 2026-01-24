◇大相撲初場所13日目（2026年1月23日両国国技館）平幕の伯乃富士が23日、日本相撲協会に「左母趾（ぼし）MTP側副じん帯損傷で約4週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。左足親指付近を痛め、12日目に負傷とされた。伯桜鵬から改名した今場所は前半戦で横綱・大の里と大関・琴桜を破ったが8敗目で負け越しが決まった。休場は24年夏場所以来4度目。対戦相手の阿武剋は十両以上では19年初場所の北勝