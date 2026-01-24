阪神の木浪聖也内野手（３１）が２３日、大阪府内で行っていた自主トレを打ち上げた。前日２２日に１、２軍合同のスタッフ会議が開かれ、２月のキャンプは初の２軍にあたる具志川組スタートが決定。プロ８年目となるシーズンを前に、現在地を「受け止めて」再出発を誓う。オフは体のキレを出すために例年以上のハードトレーニング。“奪還ボディー”で目指すは３年連続の開幕ショート。「自分を信じて戦うだけ」とデイリースポー