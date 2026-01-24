俳優の齊藤京子（２８）が２３日、都内で開催された主演映画「恋愛裁判」の初日舞台あいさつに、共演の倉悠貴（２６）らと登壇した。齊藤は、倉と撮影中に会話ができていないことを心配した深田晃司監督（４６）が、特別なシーンを用意した裏話などを披露した。他の女性共演者と「ビックリするぐらい仲良くなった」という齊藤も撮影時は倉と距離が縮まらず「あまりに仲が良くならなくて、監督が仲良いシーンを作られた」と告白