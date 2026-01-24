コストインフレで全てのジャンルの不動産の新規開発がつらくなる2026年。相場はいったいどうなるのか？新年ぶっちゃけ不動産座談会の最終回をお届けしよう。（聞き手／ダイヤモンド編集部鈴木洋子）▼プロフィール●全宅ツイオールスターズ全宅ツイのグル @emoyino都心の不動産を中心に扱うブローカーあくのふどうさん @yellowsheep渋谷の不動産ブローカーどエンド君 @mikumo_hk専業の不動産投資家（大家さん）トロール・