リバプールのMF遠藤航は今シーズン、昨季よりもさらに出番が限られ、ここまでプレミアリーグでは５試合（44分）しか出場していない。そんな日本代表キャプテンの獲得に、板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスが関心を持っているようだ。地元メディア『Telegraaf』によれば、オランダの超名門は、６番（守備的MF）の獲得を目論んでおり、ガラタサライのルーカス・トレイラやフェネルバフチェのエドソン・アルバレスにはすで