巨人の浅野翔吾外野手（２１）が２３日、川崎市のジャイアンツ球場で自主トレを行い「今年取り返さないと終わりだと思ってる」と決意を新たにした。昨年１２月には阪神の森下翔太外野手（２５）らと野球指導施設で練習を行い、刺激を受けたことも明かした浅野。５キロ増量してたくましさを増した肉体で勝負の４年目に挑む。今年初めてジャイアンツ球場で自主トレを行った浅野。その肉体はたくましさを増していた。２週間の自