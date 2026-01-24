ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝のキャンプ１軍スタートが２３日、決まった。球団のドラ１新人では２３年の吉村以来３年ぶりとなった。近未来の主砲候補は順調な仕上がりを見せている。戸田球場での新人合同自主トレのフリー打撃では、６２スイングで左翼防球ネット上部を揺らす“一発”を含めて４本の柵越えを放った。キャンプでは「自分のできることをやっていきたい」とし、山田ら同じ右打者の先輩