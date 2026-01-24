◇大相撲初場所13日目（2026年1月23日両国国技館）熱海富士が阿炎との3敗対決を制し、優勝争いに踏みとどまった。立ち合いで相手のかち上げにもひるまずに対処。逆に相手が圧力でバランスを崩して前に落ちた。勝ち星を2桁に乗せ静岡県勢では戦後初となる新三役昇進も見えてきた。支度部屋ではこの日も自身の取組にはコメントなし。テレビ中継の解説を務めた伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）は「今場所は足を出すことがで