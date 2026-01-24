ＤｅＮＡ・小田康一郎内野手（２２）＝青学大＝ら新人６選手が２３日、東京・渋谷で行われた「新入団選手本社訪問会」に出席し、南場智子オーナー（６３）から講義を受けた。経営のトップからプロとしてのあるべき姿などについて受講。９８年を最後に遠ざかるリーグ優勝を厳命された。南場オーナーは祈るような表情で語りかけた。「お待たせしすぎている。お年を召した方は『もう一回（優勝が）見たい』と思いながら、亡くな