◇大相撲初場所13日目（2026年1月23日両国国技館）単独トップのウクライナ出身の新大関・安青錦（21＝安治川部屋）が横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）を上手投げで破り、2敗を守った。06年夏場所の白鵬以来20年ぶりの新大関優勝、1937年春場所の双葉山以来89年ぶりとなる新関脇―新大関での連続Vへ大きく前進した。3敗は関脇・霧島（29＝音羽山部屋）と平幕・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）の2人で、14日目は両者の対戦が組まれ