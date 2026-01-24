写真左から届け出順に、高橋昌和氏、佐藤伸一氏、伊藤大輔氏任期満了に伴う神奈川県秦野市長選挙は２５日、投開票される。立候補しているのは届け出順に、いずれも無所属で、３選を目指す現職の高橋昌和氏（６９）、新人で元市職員の佐藤伸一氏（５９）、新人で元市議の伊藤大輔氏（４９）の３人。２期８年の高橋氏の市政運営に対する評価が争点となる。高橋氏は中学校給食の導入や産科有床診療所の誘致・開設につなげた実績な