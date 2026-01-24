巨人の竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２３日、新人合同自主トレ３度目のブルペン入りで「伝家の宝刀」チェンジアップなど変化球を解禁した。座った捕手への投球は、昨年１１月の日本選手権以来。スライダー、カーブと３種の変化球を交えながら３２球を投じ、受けたブルペン捕手をうならせた。ラスト３球でついに、宝刀が披露された。直球と変わらないしなやかな腕の振りから放たれたボールは、スッと速度を落としながら