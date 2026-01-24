巨人の若林楽人外野手（２７）が２３日、ブルージェイズ・岡本の金言を胸に、定位置奪取への決意を示した。年始から約２週間、志願して初の“岡本塾”入り。「『バットは振らなくてもいいからフィジカルのトレーニング』と。見ながら吸収できることも多かった」と肉体強化の継続を誓った。昨季はキャリアハイの８６試合に出場して打率２割４分１厘、３本塁打、１６打点。シーズン序盤は１番打者としてチームを支えたが、交流戦