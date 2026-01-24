阪神の今朝丸裕喜投手（１９）が２３日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、初の宜野座組スタートにも不動心で臨む決意を明かした。高卒２年目での大抜てきにも、右腕は堂々としていた。藤川監督や安藤コーチの目があろうと心は揺るがない。「見られるというのは高校（時代）から慣れている。動揺しないというか、自分のプレーをしっかりやっていこうと」。普段と変わらず自身の持ち味をアピールするだ