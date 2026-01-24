阪神の畠世周投手（３１）が２３日、堺市内の近畿大学病院の小児病棟を訪問し、今季５０試合登板とともに子どもたちを甲子園に招待する「畠シート」の実現を誓った。初めての病院訪問に畠は充実感いっぱいの表情を見せた。「毎日厳しい戦いを自分たち以上にしていると思うので、生きるために頑張ってもらいたい」。患者を思い、慎重に言葉を紡いだ。「畠シート」のアイデアも明かした。「（今季）活躍して招待とかできたら。