台湾プロ野球の中信兄弟が２２日、昨季まで阪神に在籍したニック・ネルソン投手（３０）との今季契約が合意に達したと、球団の公式インスタグラムで発表した。ネルソンは昨季、主にリリーフで２３試合に登板。２勝１敗、７ホールド、防御率１・９３。帰国する際には「戻って来たい気持ちでいっぱいだ」などと話し、残留を熱望していたが契約合意には至らなかった。中信兄弟は阪神での活躍を評価。先発起用も考えているという