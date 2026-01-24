阪神の近本光司外野手（３１）が２３日、鹿児島県沖永良部島で９日から行っていた自主トレを打ち上げた。今年は例年よりもランニング量を増やすなど、長く第一線で活躍するためにトレーニングから見直した。１３日には「今年はランニングはすごく意識していますね。やっぱり長く野球をしたいので、長く走れる体でありたい」とコメント。黙々と走り込みを続け、鍛錬を積んだ。１５日には打ち上げ花火も実施され、島全体で背番号