阪神ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２３日、新人で唯一の宜野座スタートとなった春季キャンプでの奮闘を誓った。緊張と不安が入り交じる初めてのキャンプ。ルーキーにとっては貴重な経験だ。「宜野座、具志川関係なく全選手を知っているので投手、野手関係なしに吸収できるものはしたい」と意気込んだ。藤川監督やコーチ陣、そして多くの虎党の視線もあるが「緊張するタイプではあるけど、自分が出せるものを