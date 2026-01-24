「卓球・全日本選手権」（２３日、東京体育館）男女の５、６回戦が行われ、女子で４連覇が懸かる早田ひな（２５）＝日本生命＝や初優勝を目指す張本美和（１７）＝木下グループ＝らが勝ち上がって、８強入りした。小学６年生で１２歳の松島美空（田阪卓研）は５回戦で橋本帆乃香（デンソー）に１−４で敗れ、小学生初の１６強入りはならなかった。男子は昨年覇者の松島輝空（木下グループ）や２年ぶり優勝を目指す張本智和（ト