阪神・伏見寅威捕手（35）が23日、兵庫県尼崎市のファーム本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」で自主トレを公開した。以下は伏見との一問一答。――チーム野手最年長で春季キャンプを迎える。「周りからは最年長というふうに見られるので、練習に取り組む姿勢、普段の生活の態度。そういうところは当たり前にちゃんとやりたいです」――キャンプで重点を置くところは。「投手の球を捕る、球筋を覚える、サインを覚え