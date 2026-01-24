阪神の畠世周投手（31）が23日、大阪府堺市の近畿大学病院を訪れ、小児病棟を訪れた。この病棟では、難治性小児白血病や早産児・低出生体重児の治療を行っている。この日は、病と闘う生後2ヶ月の乳児、小学生2人、高校生2人、ケアをする医師、看護師らと交流した。初めての慰問活動では、質問コーナーやストラックアウトで交流。全力の触れ合いで、明るい笑顔を届けた。「（子供たちが）楽しんでもらえたかな。質問の時にもう