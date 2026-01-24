ミラノ・コルティナ五輪の開幕までちょうど２週間を迎えた２３日、札幌市内のホテルでノルディックスキー・ジャンプ女子日本代表４人が会見し、意気込みを語った。４大会連続の夢舞台に挑む、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は「焦らず、慌てず、諦めず」の言葉を胸に大ジャンプを誓った。日の丸が描かれた白いウエアに身を包み、２週間後に迫った五輪を真っすぐ見据えた。４大会連続出場が決まった高梨は