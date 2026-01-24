阪神・今朝丸が、森下＆佐藤を相手に腕試しだ。春季沖縄キャンプでは初の宜野座（1軍）スタートが決定。「素直にうれしい気持ちです」。早くも胸を躍らせた高卒2年目の19歳は侍ジャパン戦士との対戦を熱望した。「もちろん、対戦したい気持ちはあります。自分の現状を確かめたいというか。自分の球が、どれぐらい通用するか見てみたい」今春の宜野座キャンプでは第2クール2日目の2月7日に紅白戦が予定されている。3月の第6回