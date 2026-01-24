大阪国際女子マラソン（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）の有力選手が２３日、大阪市内で会見を行い、過去３度の優勝を誇る松田瑞生（３０）＝ダイハツ＝は「競技人生最終章の始まりとしてこの大会を選びました」と最多タイとなる４度目Ｖ、２８年のロサンゼルス五輪まで見据えてのレースと位置づけた。昨年来、厳しい練習を重ねながら本人も「奇跡」と言うほど故障とは無縁でここまで来た。松田は「信頼できるトレーナー