年末年始はおうち時間が増え、気づけば体型の変化を感じてしまうことも。そんな声を受けて、グンゼが公式Xで実施したアンケートでは、多くの人が年始に体型への意識を高めていることが明らかになりました。無理なダイエットよりも、日常生活の中で無理なく続けられるケアを求める方が多数派。そこで今回は、きごこちを大切にしながら自然にスタイルを整えてくれる、グンゼの補整インナーをご紹介します♡ 年始に