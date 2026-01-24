阪神・糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA＝44）が、今年も沖縄・宜野座キャンプで臨時コーチを務める。初指導だった昨春は2日間のみだったが、今回は2日間を2度の計4日間、滞在する。近大の17学年下となる4番・佐藤のさらなる進化に一役買う。昨春はクリケットバットを持参し、バットの面で打つ意識を徹底させ、両リーグ最多となる40本塁打＆102打点のリーグ2冠を後押しした。今春持ち込む“秘密兵器”に早くも注目が集まる