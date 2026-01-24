阪神ＯＢでデイリースポーツ評論家の糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ、４４）が、２月１日からの春季キャンプに臨時コーチとして招聘（しょうへい）されることが２３日、分かった。来訪予定は第１クールの同３、４日と第２クールの同８、９日。昨春、昨秋キャンプに続く３度目の本格指導となり、２リーグ制以降では球団初の連覇を目指す選手たちに強力な援軍が加わる。糸井ＳＡは、若手台頭を求める藤川監督の要請を快諾