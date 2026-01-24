将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負は24日、京都市の伏見稲荷大社で第2局が始まる。前日の23日には藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝と挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が現地入り。対局場検分後は、22日に86歳で亡くなった棋士の加藤一二三さんへの思いをそれぞれ明かし、第2局へのモチベーションを高めた。前夜祭では加藤さんをしのび、黙とうをささげた。王将戦第1局の連勝は初挑戦以