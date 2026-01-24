ＷＥＳＴ．が２３日、東京・新宿の東急歌舞伎町シネシティ広場で、初のフリーライブを開催した。開始４５分前に緊急告知され、多くのファンが猛ダッシュで集結。約４０００人が詰めかける中、寒気を吹き飛ばす３０分間の熱いパフォーマンスで視線と歓声をさらった。新宿を関西色に染め上げた。重岡大毅（３３）は「ＷＥＳＴ．って言います。デビューして１２年やってます」と律義にあいさつし、歌唱中にはステージ正面に見える