衆院本会議場で笑顔を見せる菅元首相（中央）＝２３日、国会内政界引退を決めた自民党の菅義偉元首相（衆院神奈川２区）は２３日の衆院本会議に臨んだ。解散により議員バッジを外し、１９８７年の横浜市議当選から４０年近くにわたる政治家人生に別れを告げた。後に続く議員に対し「次の世代にツケを残さない政治を」と信条としてきた財政健全化への思いを託している。本会議場では野田聖子元総務相ら交流の深い議員からのあい