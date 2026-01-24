２年ぶりのリーグ優勝を狙う阿部巨人の命運を握るのは悩める右腕か――。復活を期する戸郷翔征投手（２５）の動向に球団内外から大きな関心が集まっているという。昨季は２年連続の開幕投手を務めた戸郷だったが、本来の投球を披露することができず開幕から６試合連続未勝利と大苦戦。５月２５日のヤクルト戦（東京ドーム）で待望の１勝目を挙げたものの、その後もなかなか安定した成績を残すことができず…。シーズン中には二