ハマのゴッドマザーが６人の新たな息子たちに、あえて十字架を背負わせた。ＤｅＮＡ・南場智子オーナー（６３）が２３日に東京都内の同社本社オフィスで行われた「新人選手本社訪問会」に出席。ドラフト１位ルーキー・小田康一郎内野手（２２＝青学大）ら新人選手６人に約４０分間の講義を行い、プロフェッショナルとしての心構えやファンヘのリスペクトの重要性を説いた。「これはね、毎年言ってるんだけど、何年リーグ優勝し