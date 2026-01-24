第一関門をクリアだ。卓球の全日本選手権４日目（２３日、東京体育館）、ジュニアの部女子シングルス決勝が行われ、張本美和（１７＝木下グループ）が小塩悠菜（ＪＯＣエリートアカデミー）を３―１で下して４連覇。五輪３大会連続メダルの石川佳純さん以来の快挙となった。世界を知る次世代エースの貫禄を示した。第２ゲームは１０―１２で落とすも「正直自信はあった。落ち着いてやれば大丈夫」と気持ちを切り替えた。第３、