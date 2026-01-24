卓球男子シングルスで世界ランキング５位の張本智和（２２＝トヨタ自動車）がベンチコーチの選定基準を明かした。全日本選手権４日目（２３日、東京体育館）の５回戦は英田理志（日の出医療福祉グループ）に４―１で勝利し、６回戦も吉村和弘（ケアリッツアンドパートナーズ）に４―０でストレート勝利。２４日の準々決勝進出を決めた。試合後には「昨日の試合後もしっかり練習し、今日に向けて調整できた。会場に慣れたこと、