フリーの青木源太アナがいよいよ?昼の情報番組戦争?に割って入る。自身がＭＣを務める情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（フジテレビ系、午後２時４８分）が、２月２５日から関西地区と同じく関東地区で午後１時５０分スタートの２時間枠となることが２３日に番組内で発表された。同番組は２０２３年１０月にカンテレでスタート。２５年９月から関東地区でも放送されているが、午後２時４８分からの第２部のみだった。