巨人の中山礼都外野手（２３）が２３日、Ｇ球場を訪れ理想の外野手に同じ愛知出身のイチロー氏を目標に掲げ、チームを引っ張る覚悟を示した。名前の由来でもある新ポジションを定位置とすべく、登録を今季から外野手に変更。「イチローさんはスピード、守備範囲、肩の強さ、どれを取っても超一流。そういう選手になれるように」。打撃はもちろん守備でもメジャーを席巻したレジェンドの名前を堂々と口にした。５年目の昨季途中