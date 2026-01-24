◆大相撲初場所１３日目（２３日、東京・両国国技館）関脇・霧島が東前頭１４枚目・獅司との３敗対決を寄り切って制し、３度目の優勝へ新大関・安青錦との１差を守った。三役で１０勝目にも到達し、再大関への起点もつくった。西前頭４枚目・熱海富士も西前頭１２枚目・阿炎を突き落とし、静岡県勢初優勝へ３敗を死守した。両力士は１４日目に生き残りをかけた直接対決に挑む。これが大関経験者の実力だ。霧島は取組前から獅司