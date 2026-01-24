◆大相撲初場所１３日目（２３日、東京・両国国技館）新大関・安青錦（２１）＝安治川＝が横綱・豊昇龍（２６）を上手投げで破り、２敗で単独トップを守った。豊昇龍には本割で４戦全勝。同一横綱に初顔合わせから４連勝は１９３１年１月場所で武蔵山が宮城山に記録して以来、９５年ぶりの快挙となった。自身２度目で、２００６年の白鵬以来の新大関優勝にも大きく前進。１差で追う関脇・霧島（２９）＝音羽山＝と西前頭４枚目・