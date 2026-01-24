巨人・浅野翔吾外野手（２１）が２３日、年明けからの“隠密自主トレ”を終え、約１か月ぶりにＧ球場でパワーアップした姿を披露した。昨季終了時から５キロ増の体重９５キロと筋骨隆々の自己最高ボディーを完成させ、マシン打撃で豪快な打球を連発。キャッチボールでは安定したスローイングを見せ、課題だった送球面でも確かな進歩を示した。「今年、取り返さないと終わりと思っている」と並々ならぬ覚悟でプロ４年目の定位置奪