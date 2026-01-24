広島は２３日、マツダスタジアム正面のグッズショップで２０２６年カープグッズの内見会を行い、デザイン変更を含めた新商品５５７点を含む８４０点をお披露目した。今回の目玉はミニ四駆（１９００円）。ダッシュ（奪首）１号と名付けられたコラボアイテムだ。大迫雄介商品販売部次長（３６）は「何年か前からやろうとしていたが、やっと今年実現できた。みんなに懐かしいと思ってもらえるコラボができた」と胸を張った。開幕ダ