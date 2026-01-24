村上宗隆内野手が入団したホワイトソックスがブルージェイズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたセランソニー・ドミンゲス投手（３１）と２年総額２０００万ドル（約３１億６０００万円）で合意に達した、とＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が２３日（日本時間２４日）、伝えた。昨季はオリオールズから７月にブルージェイズに移籍しア・リーグ優勝に貢献した剛球右腕。２チームで自己最多の６７試合に登板し４勝４敗２