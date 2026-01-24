第1局は振り駒の結果、永瀬が先手になり角換わり腰掛け銀に進んだ。谷川の予想通りで、永瀬が戦前「角換わり以外は木刀」と表現した発言に着目していた。「まさに真剣勝負。加えて達人同士、真剣で向き合っていながらねじり合いになった。この2人でなければ100手以内で決着がついた可能性があります」。結果は永瀬の137手での勝利。初戦から、終盤まで優劣不明の熱戦になった。「研究が行き届いていないと斬られたことすら分