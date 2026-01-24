タレントのギャル曽根（40）が21日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。一番しんどかった大食いの仕事を明かした。ギャル曽根は「採れたてのもずくを食べる、船の上で食べる」と語り「もずくってちゃんと加工して、塩抜きして、きれいにしていないと、ああ、こんな味がするんだと思いました」と苦笑したもの。また、無茶な量のオーダーはあったのか？という質問