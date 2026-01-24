打撃練習する阪神・伏見＝SGL尼崎日本ハムからトレードで阪神に加入した伏見寅威捕手が23日、兵庫県尼崎市の2軍施設で練習を公開し、ティー打撃などで汗を流した。プロ14年目で、初のセ・リーグ。「自分を出して、遠慮せずやっていく。ゴールデングラブとベストナインを取りたい」と目標を掲げた。沖縄での春季キャンプでは、投手陣の特長をつかむべく、ブルペンで数多くの球を受ける構え。「球筋やサインを覚えて、性格を把握