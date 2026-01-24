タレントのギャル曽根（40）が21日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。大食い大会に出ていた時のギャラ事情を明かした。ギャル曽根は「大食い大会自体はギャラが出ないんですよ。1週間拘束されるんですけど、ギャラがゼロなんです。優勝賞金だけ」と明かした。当時からギャル曽根のことをよく知っているかつてフードファイターとして活躍、現在はタレントとして