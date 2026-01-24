◇フィギュアスケート四大陸選手権第2日（2026年1月23日中国・北京）吉田、森田組はフリーの自己ベストを0・08点更新しても喜びは控えめだった。目標の110点に7点近く及ばず、森田は「目指しているものはもっと上」、吉田は「演技点を伸ばしていかないと」と反省した。10カ国で争う五輪の団体で日本は男女とペアが強いだけに、メダル獲得には愛称「うたまさ」の活躍が重要になる。吉田は「五輪で自信を持って滑り切れるよ