沖縄キャンプ12日目を迎えた北海道コンサドーレ札幌午後練習では約30分にわたりセットプレーの確認を初めて行いました。その後の11対11でもセットプレー時の選手の立ち位置を入念に確認。チームは25日にG大阪とのトレーニングマッチ、2月1日に大分とのプレシーズンマッチと開幕までの実戦は残り2試合。約2週間後に迫った新シーズンの開幕へ、沖縄キャンプの”仕上げ”に入ります。