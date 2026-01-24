新潟アルビレックスBBは24日からホームで金沢との2連戦に臨む。23日に新外国籍選手として加入が正式に発表されたSFドミニク・モリソン（36）も出場が濃厚。シュート力の高い新戦力がチームに勢いをもたらす。米国出身でオーラル・ロバーツ大を卒業後はNBAGリーグのアイオワ・エナジー（現アイオワ・ウルブズ）を皮切りに南米のチームなどを渡り歩いたモリソンは、既に20日の練習から合流。金沢戦出場の準備は整っており「日本