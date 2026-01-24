河南省鄭州市にある中豫具身智能（エンボディドAI）実験室では、スマートロボットがマルチモーダル知覚や複雑なシーンでのトレーニングテストを行っていた。中国新聞網が伝えた。2024年10月に発足した同実験室は、これまでに技術成果が公共サービスや文化観光の融合など各分野に導入・応用されている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）