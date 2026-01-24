社会人野球の東芝に、東京六大学野球リーグの慶大でリーグ通算20勝（14敗）を挙げた最速149キロ右腕・外丸が加入した。横浜市内のグラウンドで練習をこなし「2年後にプロ入りできるようにもう一回鍛え直したい。満足に投げられるようになりたい」と意気込んだ。慶大2年秋にはエースとして明治神宮大会優勝に導いたが、大学最終年で主将を務めた昨年は調子が上向かず、ドラフトでは指名漏れを経験した。現在はブルペン入り